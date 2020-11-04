لجنة نيابية: قانون الاقتراض الاكثر فسادا بتاريخ العراق المالي

2020/11/04 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

وصفت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، قانون الاقتراض الحكومي المقدم بانه الاسوء من ناحية الفساد والمالي بتاريخ العراق، كاشفة بالأرقام عن مجمل النفقات والعجز.

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي لـ/المعلومة/ ان “مجمل النفقات التشغيلية والاستثمارية لثمانية اشهر من كانون الثاني ولغاية اب الماضي بلغت نحو 46 ترليون دينار في حين يريد الكاظمي 57 ترليون دينار لأربعة اشهر”.

واضاف ان “مقدار العجز المالي منذ مطلع 2020 ولغاية اب بلغت 11 ترليون دينار فقط”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء رفع العجز بنصف المدة الماضية لأربعة اشهر الى 41 ترليون دينار”.

واوضح ان “مايجري ليس اعتباطا وانما بتخطيط دقيق”، لافتا الى ان “الكاظمي يضغط على الشعب من خلال محاربتهم بقوتهم ليدفعهم بالضغط على مجلس النواب مستخدما قوت المواطن لحربة السياسية”.

واعتبر العقابي “سياسة حكومة الكاظمي المالية هي الاسوء بتاريخ العراق”.انتهى25و

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