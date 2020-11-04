2020/11/04 | 17:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

زار مدير الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العميد غالب العطية أمس الثلاثاء محافظة نينوى للوقوف على وضع الشرطة المجتمعية هناك ورفدها بالعناصر الكفوءة.

وقد التقى خلال زيارته قائد شرطة نينوى العميد ليث الحمداني، وبحث معه سبل دعم الشرطة المجتمعية بالعناصر الكفوءة، والجهود التي تبذلها في المجالات التي تعمل عليها كافة، وقد ثمن السيد القائد جهود الشرطة المجتمعية ودورها الكبير في تعزيز الوعي المجتمعي لدى أبناء المحافظة.

كما التقى العطية ضباط ومنتسبي الشرطة المجتمعية العاملين في الموصل، داعيا إياهم الى بذل المزيد من الجهود خدمة للصالح العام، وعكس الصورة المشرقة للجهاز الشرطي العراقي.

الى ذلك استضاف مركز الإرشاد المجتمعي السيد مدير الشرطة المجتمعية حيث ألقى فيه محاضرة حول العمل المجتمعي وخطط الشرطة المجتمعية والمشاريع والبرامج التي تعمل عليها بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية المدنية فضلا عن الحكومية لمعالجة الظواهر والحالات المجتمعية السلبية وزيادة الوعي المجتمعية ومد يد العون للشرائح الأضعف بالمجتمع، بحضور عدد كبير من المتطوعين من الناشطين المدنيين والاكاديميين والشباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية تبحث مع شرطة نينوى دعمها بالعناصر الكفوءة ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية تبحث مع شرطة نينوى دعمها بالعناصر الكفوءة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).