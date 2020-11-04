2020/11/04 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلق محتجون غاضبون في الناصرية أبواب ديوان المحافظة بـ”اللحام”، وذلك لعدم تنفيذ مطالبهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

ونقل مراسلنا في الناصرية عن المحتجين قولهم إن التظاهرات تجددت بعد أيام من إعطاء المحافظ مهلة لتقديم استقالته بعد فشله في إدارة المحافظة.

وطالب المحتجون بأن يكون المحافظ نزيها وغير متورط بقضايا فساد، مشيرين إلى أنهم سيستمرون بإغلاق مبنى ديوان المحافظة لحين تحقيق مطالبهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يغلقون مبنى ديوان محافظة ذي قار بـ”اللحام” للمطالبة بإقالة المحافظ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يغلقون مبنى ديوان محافظة ذي قار بـ”اللحام” للمطالبة بإقالة المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).