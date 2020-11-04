حكومة كردستان تصدر بيانا شديد اللهجة تدين فيه الهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة

2020/11/04 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت حكومة إقليم كردستان عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر البيشمركة شمالي محافظة دهوك.

حكومة الإقليم أصدرت بيانا شديد اللهجة، قالت فيه انها سلطت الضوء في اجتماعها الأسبوعي اليوم، على الهجوم الذي استهدف قوات البيشمركة بمنطقة تابعة لقضاء العمادية، قائلة ان قوات البيشمركة هي الحامية والمدافعة عن أرض وأهالي كردستان، وان الهجوم الأخير هو استهداف لجميع أبناء شعب كردستان.

وأضافت حكومة الإقليم انها تجدد موقفها الرافض لما وصفته باقتتال الاخوة فيما بينهم، لكنها تعتبر الهجوم الذي شنه حزب العمال ضد قوات البيشمركة، تخطيا للخطوط الحمراء، وتجاوزا على إقليم كردستان ومؤسساته الشرعية.

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