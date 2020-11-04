اقليم كوردستان تدين هجوم العمال الكردستاني على قوات البيشمركة في دهوك

2020/11/04 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ادانت حكومة اقليم كوردستان، الاربعاء، بشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في ناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك ، عادة إياه "اعتداء" على الإقليم، ومؤسساته الشرعية.

وذكرت حكومة الاقليم خلال جلسة اعتيادية عقدها برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، أن "إقليم كوردستان كيان سياسي وشرعي لشعب إقليم كوردستان وان قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كوردستان وشعبها".

وأضافت أن "أي هجوم من هذا النوع يعد هجوما على شعب كوردستان كافة، وإذ تقف حكومة إقليم كوردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكوردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار".

واوضحت، انه "بهذا الصدد يدين مجلس وزراء الاقليم بشدة الهجوم ويعتبره اعتداء على إقليم كوردستان و مؤسساته الشرعية، وستعمل حكومة إقليم كوردستان على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم".

ا.ح

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