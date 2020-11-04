الاتحاد الآسيوي يرشح ثنائي عراقي لجائزة أفضل محترف

2020/11/04 | 17:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) ينافس الثنائي العراقي أحمد ياسين وأسامة رشيد على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في أوروبا في الأسبوع الحالي. وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أسماء اللاعبين المرشحين للجائزة، ومن بينهم أحمد ياسين لاعب هاكن السويدي، وأسامة رشيد، لاعب سانتا كلارا البرتغالي. وشارك ياسين أساسيا في مباراتي ديورجاردن وهاماربي في الدوري السويدي، وقدم […]

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