2020/11/04 | 17:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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حدد وزير المالية علي علاوي ، موعداً متوقعاً لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي ، فيما تعهد الوزير بعدم تكرار التاخير في حال الموافقة على قانون الاقتراض.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رواتب الموظفين…وزير المالية يحدد نهاية الاسبوع المقبل لاطلاقها وكالة الصحافة المستقلة.

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