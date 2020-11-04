بعد تعافيه من الإصابة.. شتيغن ضمن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

2020/11/04 | 17:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائمة فريقه لمواجهة دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

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