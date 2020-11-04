اعلان انتهاء تصاميم خاصة لإنشاء الف مدرسة في بغداد والمحافظات

2020/11/04 | 17:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، إن المركز الوطني للإستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أنهى التصاميم الأساس الخاصة بإنشاء (1000) مدرسة نموذجية في بغداد والمحافظات، لغرض إحالتها إلى إحدى الشركات الرصينة لتنفيذها.

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