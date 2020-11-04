2020/11/04 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حددت الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد قرعة الدور الـ32 من بطولة كأس العراق.



وذكرت الهيئة في بيان أن “لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية تدعو الأندية المتأهلة لدور الـ32 من بطولة كأس العراق، اضافة الى اندية الدوري الممتاز، للحضور إلى مقر الاتحاد يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر/تشرين الثاني، لإجراء القرعة، على أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد قرعة دور الـ32 من كأس العراق وكالة الصحافة المستقلة.

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