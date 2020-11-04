حمادي أحمد يكشف حقيقة استقالته من إدارة القوة الجوية

2020/11/04 | 17:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) نفى حمادي أحمد، قائد فريق القوة الجوية، الأنباء المتداولة مؤخرا بخصوص تقديم استقالته من الهيئة الإدارية للنادي.



وقال حمادي أحمد في بيان نشره نادي القوة الجوية: “سينتظر حسم هذا الموضوع حتى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي تجمع القوة الجوية والزوراء”.



وأضاف: “وفي حال عدم حسمها من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، فإن […]

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