النتائج المبكرة للانتخابات الأمريكية تقفز بالدولار وتهبط بالذهب

2020/11/04 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – واع

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقارباً شديداً يفوق المتوقع.

وبحسب المعاملات الفورية التي تابعتها وكالة الأبناء العراقية (واع) فإن الذهب انخفض بنسبة 0.5% إلى 1898.97 دولار للأوقية (الأونصة)، ليقلص خسائر بأكثر من 1% تكبدها في وقت سابق بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1900.20 دولار للأوقية.

قال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس إن "السوق تفقد الثقة في مسار واضح لفوز بايدن في الوقت الراهن...



نشهد تراجعا في التداولات استنادا إلى فوز بادين والتأثير الكبير لذلك أننا نرى الدولار يرتفع".

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وهو ما ينتج عادة عن تحفيز كبير، وقد ارتفع الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة 1.7% إلى 23.75 دولار.



وتراجع البلاتين نحو 1% إلى 858.38 دولار وهبط البلاديوم 0.5$ إلى 2270.78 دولار.

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