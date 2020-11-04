غواصو النجدة النهرية ينتشلون جثمان ’غريق’ قرب جسر الجمهورية

2020/11/04 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انتشلت النجدة النهرية في العاصمة بغداد، الاربعاء، جثة غريق مجهول الهوية قضى في نهر دجلة.



وقالت مديرية نجدة بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الثاني 2020)، إن "زوارق ومفارز غواصي النجدة النهرية، تمكنت من انتشال جثة غريق (مجهول الهوية) من داخل نهر دجلة قرب جسر الجمهورية"، مشيرة إلى أنه "تم تسليم الجثة إلى الجهة المعنية".

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