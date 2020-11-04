أسوأ هبوط منذ سنوات للعملة الصينية بسبب الانتخابات الأميركية

2020/11/04 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن الانتخابات الرئاسية الأميركية لم تحسم بعد.ولكن الأسواق الصينية بدأت بالفعل في التوتر بشأن احتمال أن يفوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية.

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