2020/11/04 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، وجود

ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي

يسكنون العشوائيات في عموم البلاد،

مؤكدة عزمها على ايجاد الحلول الناجعة

لمشكلة السكن العشوائي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في العشوائيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في العشوائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).