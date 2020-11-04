المالية تحدد موعد دفع الرواتب

2020/11/04 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير المالية علي علاوي، الاربعاء،

موعد دفع الرواتب، فيما تعهد بعدم تكرار

تاخير صرف الرواتب.

وقال علاوي في تصريح للقناة الرسمية

"سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع

المقبل اذا تمت الموافقة على قان

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