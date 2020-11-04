محافظ كربلاء يعلن عن مساعدة المتجاوزين بمبالغ من اجل التحول الى اماكن نظامية (صور)

2020/11/04 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي،

الاربعاء، عن نية الحكومة المحلية

مساعدة المتجاوزين على مشروع دوار

الامام الحسين (ع) الثاني،

بمبالغ تساعدهم في التحول الى اماكن

اخرى نظامية.





وقال مكتب الخطابي، ف

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