الصحة تطلق حملة توعوية مع قرب العام الدراسي الجديد

2020/11/04 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، اطلاق حملة توعوية للوقاية من فايروس كورونا مع قرب العام الدراسي الجديد، فيما دعت وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى المساهمة في الحد من انتشار الفايروس.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزارة الصحة والبيئة متمثلة بدائرة التوعية والاعلام البيئي شرعت بعملية تصنيع الاعلانات والسبوتات التوعوية لتلاميذ وطلبة المدارس في كيفية التعامل والوقاية من فايروس كورونا اثناء تواجدهم وممارستهم الدراسة في الايام المقبلة عند بدء العام الدراسي الجديد”.

وناشدت الوزارة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي بـ”الاهتمام في هذا الموضوع للحيلولة دون ان يكون الطلبة وسط ناقل للفايروس وعدم حصول زيادة في اعداد الاصابات والحد منها”.

واشارت الوزارة الى وجود “تنسيق وتعاون بين دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة مع وزارة التربية / المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في تنفيذ خطة التوعية في بغداد والمحافظات”.

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