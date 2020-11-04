العراق يحقق أعلى معدل شفاء يومي لإصابات

2020/11/04 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق عن تسجيل 3574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الدولة إلى 485870 حالة.وسجلت "الصحة" 60 حالة وفاة جديدة، اليوم الأربعاء، ليصبح إجمالي الوفيات 11128 حالة، بحسب بيان …

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