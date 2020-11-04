الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية

2020/11/04 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

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