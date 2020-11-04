مجلس الوزراء: الإنتهاء من إعداد تصاميم 1000 مدرسة في بغداد والمحافظات

2020/11/04 | 17:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، الانتهاء من اعداد تصاميم 1000 مدرسة نموذجية في بغداد والمحافظات، وفق مواصفات عالية وبكلف قليلة.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في بيان له اليوم (4 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "المركز الوطني للإستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أنهى التصاميم الأساس الخاصة بإنشاء (1000) مدرسة نموذجية في بغداد والمحافظات، لغرض إحالتها إلى إحدى الشركات الرصينة لتنفيذها".

وأضاف، إن "التصاميم الخاصة بالمدارس، أعدت على وفق المواصفات الهندسية المتطورة، اختيرت من أفضل عشرة تصاميم في العالم، وبمواصفات عالية وبكلف قليلة، وستحتوي على قاعات خاصة بالمختبرات والنشاطات التكنولوجية والرياضية".

وأشار إلى إن "المرحلة الأولى ستتضمن تهيئة قطع الأراضي وفرزها كمرحلة أولى ومن ثم تسليم التصاميم والمخططات إلى الشركة المنفذة، من أجل الشروع بالعمل، منوهاً إلى إن مشاريع إنشاء المدارس المتلكئة، مازالت مستمرة وإن اللجان المشكلة بهذا الشأن مستمرة بعملها لمتابعة إستكمال المراحل المتبقية من العمل".

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