2020/11/04 | 18:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث القيادي هيرش حبيب مسؤول تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، مع ماهر رشيد رئيس الجبهة الفيلية، مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال القيادي هيرش حبيب، بمبنى مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني، رئيس الجبهة الفيلية ماهر رشيد والوفد المرافق له.

اللقاء بحث مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة، وسبل التعاون والتنسيق، خدمة للمواطنين في خانقين ومكوناتها المتآخية.

PUKmedia خانقين‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تنظيمات خانقين تناقش الاوضاع مع رئيس الجبهة الفيلية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تنظيمات خانقين تناقش الاوضاع مع رئيس الجبهة الفيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).