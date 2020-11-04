رئيس الجمهورية يدعو لوضع حد للتغيير الديموغرافي في كركوك

2020/11/04 | 18:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء، إلى انصاف وحل مشاكل أهالي بشير وداقوق، وفيما أكد على ضرورة حماية التعايش السلمي في كركوك، شدد على ضرورة احترام حقوق الملكية ومنع التغيير الديموغرافي.

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