2020/11/04 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /سرى جياد/ عثرت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش في صحراء الشامية بمنطقة الزاوية. جاء ذلك حسب تصريح للناطق الإعلامي للقوات المسلحة يحيى رسول في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر وفق معلومات استخبارية دقيقية.



وقال رسول أن الكدس احتوى 35 حاوية بلاستيكية مملوءة بمادة C4 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش في صحراء الشامية وكالة الصحافة المستقلة.

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