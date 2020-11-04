2020/11/04 | 18:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) أُغلق اليوم الأربعاء باب الترشيحات لعضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بعدما تقدم أعضاء الجمعية العمومية بترشيحاتهم.



يذكر أن فلاح حسن، رئيس نادي الزوراء وعضو الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قرر عدم الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي.



وكان فلاح حسن قد شغل منصب النائب الأول لرعد حمودي، رئيس اللجنة الأولمبية في الدورة السابقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية وكالة الصحافة المستقلة.

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