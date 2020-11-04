وزارة الصحة تسجل أعلى نسبة حالات الشفاء 


وزارة الصحة تسجل أعلى نسبة حالات الشفاء 
2020/11/04 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المستقلة/ سرى جياد/ سجلت وزارة الصحة اليوم أعلى عدد حالات الشفاء منذ انتشار جائحة كورونا اذ بلغ 8479 حالة .

في حين وصل عدد الإصابات الجديدة 3547، والوفيات 60حالة.

هذا ويكون مجموع حالات الشفاء الكلي منذ بداية انتشار الوباء 417235 (85.9%).

اما عدد الفحوصات المختبريةليوم 4تشرين الثاني 18523 وعدد الفحوصات المختبريةالكلية بلغت 2931341.

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