2020/11/04 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد/ سجلت وزارة الصحة اليوم أعلى عدد حالات الشفاء منذ انتشار جائحة كورونا اذ بلغ 8479 حالة .



في حين وصل عدد الإصابات الجديدة 3547، والوفيات 60حالة.



هذا ويكون مجموع حالات الشفاء الكلي منذ بداية انتشار الوباء 417235 (85.9%).



اما عدد الفحوصات المختبريةليوم 4تشرين الثاني 18523 وعدد الفحوصات المختبريةالكلية بلغت 2931341.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تسجل أعلى نسبة حالات الشفاء وكالة الصحافة المستقلة.

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