2020/11/04 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن وصول نحو 200 عجلة امريكية الى قاعدة عين الاسد الجوية غرب الانبار .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “رتلا امريكيا مكون من 200 عجلة دفع رباعي امريكية وصل الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار”.

وأضاف، أن “وصول الرتل تزامن مع الاجراءات الاحترازية التي تفرضها القوات الامريكية على القاعدة الجوية”، مبينا ان “العجلات مخصصة لتنقل القوات الامريكية في المناطق الغربية”.

وأوضح، أن “شركات امريكية امنية تقوم بمهملة ايصال هذه المعدات في حين يتم نقل الجنود بواسطة الطيران الحربي الى قاعدة عين الاسد الجوية ومنها الى مناطق تواجد القوات الامريكية”.

يشار الى ان قاعدة عين الاسد الجوية تشهد بين الحين والاخر وصول معدات امريكية الى مبنى القاعدة وسط اجراءات امنية مشددة.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول 200 عجلة امريكية دفع رباعي الى قاعدة عين الاسد الجوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول 200 عجلة امريكية دفع رباعي الى قاعدة عين الاسد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).