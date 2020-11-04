2020/11/04 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفاد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاربعاء، ان المركز الوطني للإستشارات الهندسية أنهى التصاميم الأساس الخاصة بإنشاء (1000) مدرسة نموذجية في بغداد والمحافظات، لغرض إحالتها إلى إحدى الشركات الرصينة لتنفيذها.ونقل المكتب الاعلامي للامين العام في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، عن الغزي قوله خلال ترؤسه لاجتماع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي: الإنتهاء من إعداد التصاميم الخاصة لإنشاء (1000) مدرسة المركز الخبري الوطني.

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