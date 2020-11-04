2020/11/04 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- آمنة السلامي

أكد محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، وجود توجه لإلغاء الكثير من المشاريع غير المفيدة، وإعطاء الأولوية للمهمة، مبيناً أن الخروقات الأمنية التي حصلت بالنسبة لمساحة المحافظة الكبيرة، لم تؤثر على أمنها.

وقال خليل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "هنالك الكثير من المشاريع غير المهمة أقرت سابقاً، لذلك نسعى لإلغائها وإعطاء الأولوية للمشاريع المهمة"، مؤكداً "نحن بصدد التنسيق لإلغاء المشاريع غير المفيدة".

وأشار إلى أن "المشكلة الحقيقية التي تعيق إنشاء مشاريع جديدة، هي أن التخصيصات التي تمنح للمحافظة تذهب للمقاولين حيث إن المحافظة عليها مستحقات مالية تجاه هؤلاء المقاولين، نتيجة تلكؤ الحكومة السابقة في دفع مستحقاتهم، مما أنعكس سلباً على أداء المحافظة".

وفيما يخص الوضع الأمني، أوضح أن "هنالك بعض الخروقات الأمنية التي حصلت، لكنها لا تمثل خللا بالنسبة لحجم ومساحة المحافظة، وعدد سكانها، لذلك نعتبر الوضع الأمني مستقرا نسبيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين يحدد معرقلات إنشاء مشاريع جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين يحدد معرقلات إنشاء مشاريع جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).