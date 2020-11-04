وسط استمرار الفرز.. السيناريو اللازم لفوز كل من ترامب وبايدن بالرئاسة

2020/11/04 | 18:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات من المبكر جدا إعلان نتائج السباق الرئاسي في الولايات المتحدة بعد أن احتدمت المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات الحاسمة، كنورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا.

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