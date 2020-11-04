صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 432 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 432 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
201 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 60 حالة
قطاع البلديات الاول 22 حالة
. قطاع الشعب 62 حالة
.
قطاع الاستقلال 12 حالة .
قطاع الاعظمية 45 حالة
– 231 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 49 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .
565 .
قطاع
الاعظمية 10 حالات محلة 323, 314, 316
331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 22 حالة محلة 317, 337
البلديات 10 حالات محلة .
734 , 722 , الزراعي , 771 ,
شارع فلسطين 12 حالة محلة 505, 503.
506 , ,502 , 504
الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743
بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 709 706 , 704 ,
الزعفرانية 10 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964
زيونة 10 حالات , 716 , , 712, 710
المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية
905 , , 906 , 909 , الكرادة 10 حالات محلة 903, 905
حي تونس 3 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769
الطالبية حالتين محلة 323 , 320 ,
. حي الزهراء 5 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,
المعامل 3 حالات محلة 799 , 796
الحسينية 9 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205
حي الخضراء حالة واحدة
شارع النضال 4 حالات محلة 103
المشتل 6 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي
الغدير حالة واحدة محلة 706
حي القاهرة 9 حالات محلة 303 , 305
الراشدية حالتين
سبع ابكار حالتين محلة 332
الفحامة حالة واحدة
الكرخ الدورة حالة واحدة ,
حي النصر حالة واحدة , 773
حي السلام حالة واحدة , 408
البنوك 9 حالات , 319 , 335 , 321
المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان
الكفاح حالة واحدة , 125
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 62409 توفي منهم 1364 للاسف فيما اكتسب الشفاء 56603 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4442”.
وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.
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