التربية تمنح (5) درجات اضافية لطلبة المراحل غير المنتهية في الدور الثاني

2020/11/04 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، منح

خمس درجات اضافية لطلبة المراحل غير

المنتهية في الدور الثاني فضلاً عن

المرحلتين السادس الابتدائي والثالث

المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "

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