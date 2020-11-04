العراق يسجل اعلى نسبة شفاء من كورونا منذ بدء الجائحة

2020/11/04 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في العراق لليوم الاربعاء.

واظهر الموقف ان نسبة الشفاء من الفيروس

اكثر من ضعف الاصابات.

وسجلت الوزارة 3574 إصابة جديدة بفيروس

كور

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