بايدن يتقدم على ترامب في ميشيغان

2020/11/04 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه دونالد ترامب في ولاية ميشيغان بسبعة آلاف صوت، بالتزامن مع اغلاق مراكز الاقتراع داخل عدد من الولايات وظهور النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الامريكيـة ./انتهى5

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