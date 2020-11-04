الامانة العامة لمجلس الوزراء: الانتهاء من اعداد التصاميم الخاصة لانشاء (1000) مدرسة نموذجية في بغداد والمحافظات

2020/11/04 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي :" ان المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أنهى التصاميم الأساس الخاصة بإنشاء (1000) مدرسة نموذجية في بغداد والمحافظات، لغرض إحالتها إلى إحدى الشركات الرصينة لتنفيذها.وأضاف خلال ترؤسه اجتماع المشروع الوطني للمدارس :" ان التصاميم الخاصة بالمدارس، اعدت على وفق المواصفات الهندسية المتطورة، واختيرت من افضل عشرة تصاميم في العالم، وبمواصفات عالية وبكلف قليلة، وستحتوي على قاعات خاصة بالمختبرات والنشاطات التكنولوجية والرياضية" .وأشار إلى إن المرحلة الأولى ستتضمن تهيئة قطع الأراضي وفرزها كمرحلة أولى ، ومن ثم تسليم التصاميم والمخططات إلى الشركة المنفذة، من أجل الشروع بالعمل، منوهاً إلى إن مشاريع إنشاء المدارس المتلكئة، مازالت مستمرة وإن اللجان المشكلة بهذا الشأن مستمرة بعملها لمتابعة إستكمال المراحل المتبقية من العمل.وحضر الإجتماع، أمين بغداد علاء معن ومستشار رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الإعمار والإسكان والتربية./انتهى7

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