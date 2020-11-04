نائب يدعـو الحكومة الى عدم استخدام ملف الرواتب للضغط على البرلمان لاقرار قانون الاقتراض

2020/11/04 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة / نينا / دعا النائب عن محافظة ميسان علي سعدون اللامي ، الحكومة الاتحادية الى الاسراع بتوزيع رواتب الموظفين ، مشدداً، على ضرورة عدم استخدام الرواتب ورقة ضغط على البرلمان لأجل تمرير قانون الاقتراض .



ودعا اللامي ، الحكومة الى عدم استخدام هذا الملف الذي اضر شريحة واسعة من الموظفين و المتقاعدين و الرعاية الاجتماعية في الضغط على البرلمان لأجل التصويت على قانون العجز المالي المقترح بصورته الحالية .كما دعا الحكومة ووزارة المالية الى إيجاد الحلول السريعة من أجل صرف استحقاقات الموظفين و الفئات الاخرى ، محذرا من :" ان هذا الأمر سيجر البلد إلى الفوضى والاضطراب بسبب محاربة المواطنين و قطع ارزاقهم " ، مطالبا وزارة المالية بالكشف عن جميع العائدات ، بشكل شفاف ، امام الشعب العراقي و بعد اعلان الحكومة السيطرة على المنافذ الحدودية ./انتهى

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