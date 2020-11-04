جائحة كوفيد-19 تسهم في تسريع التحول الرقمي للعمليات المالية

2020/11/04 | 18:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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لم يقتصر أثر جائحة كوفيد-19 على إغلاق أجزاء واسعة من العالم وإجبار عدد ضخم من الموظفين على العمل من المنزل- في شتى القطاعات والمناطق، بل أصبحت كذلك عاملاً رئيسياً في تسريع التحول الرقمي.



ونتيجة لذلك، فإنها تسهم في التغلب على تحديات كبرى وبلورة عدد من الفرص للمشتغلين بالقطاع المالي خلال العامين المقبلين.



قبل تفشي […]

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