الرافدين يكشف موعد اطلاق سلف الموظفين

2020/11/04 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مصرف الرافدين، الاربعاء، ان اطلاق السلف للموظفين سيكون بعد توزيع رواتب الموظفين مباشرة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (4 تشرين الثاني 2020)، ان "الكثير من الاستفسارات وردتنا حول السلف وان المصرف سيقوم بمنحها بعد توزيع رواتب الموظفين وبدون اي تاخير".

واضافت، ان "المصرف قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من المواطنين للفترات الزمنية المختلفة".

وكان وزير المالية علي علاوي قد اعلن في وقت سابق، الاربعاء، عن دفع رواتب الموظفين نهاية الأسبوع المقبل، اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض.

ا.ح

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