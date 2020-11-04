2020/11/04 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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نفى أمين أبي ياغي مدير أعمال الفنانة إليسا أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد لإليسا أو مكتبها في قضيّة الهجوم على الفنانة من اصل مصري ميسا الدسوقي.



وتعرضت الدسوقي المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية الى هجوم عبر صفحات المواقع الإلكترونية بعد عرض أغنيتها ” مصر راجعة تاني “، واتهمت جمهور الفنانة اللبنانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليسا تنفي اتهامات ميسا دسوقي بمهاجمتها عبر السوشيال ميديا وكالة الصحافة المستقلة.

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