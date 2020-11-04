بعد تغريدة الاختفاء السحري..ترامب: مقالب الاقتراع عبر البريد مدمرة للغاية

2020/11/04 | 18:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مساء الاربعاء، تغريدة ينتقد فيها الانتخاب عبر البريد الالكتروني.

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