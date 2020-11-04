مدير حملة المرشح الديمقراطي: بايدن يتجه إلى الفوز

2020/11/04 | 18:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مدير حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أن الأخير سيستطيع حتى نهاية اليوم الخميس دحر منافسه دونالد ترامب بحصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

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