مع الاديب والشاعر الكوردي محسن اوارة

2020/11/04 | 18:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاديب والشاعر الكوردي محسن اوارة، ان الجائحة التي ضربت العالم نحن جزء منها، فاتحاد الادباء فرع اربيل اوقف نشاطاته منذ مدة لهذه الاسباب خوفا من الاصابات التي ستصيب الحضور وتم اصدار قرار بايقاف ذلك لحين زوال جائحة كرونا، لاننا لانمتلك برنامج بخصوص ذلك الا في بعض الحالات والضرورة لاقامة بعض الندوات عندما يتم تطبيق الشروط الصحية المطلوبة ضمن تعليمات وزارة الصحة .

وعن المثقف والاديب قال لـ PUKmedia ان الاجواء اليوم مساعدة للاديب في تنظيم نشاطه من خلال كتابة الشعر او كتابة المقالات او الرواية ، لأنه يعيش في حالة فراغ ووقت متاح لذلك ..



ومثالا" على ذلك اني ألفت كتابا" من 600 صفحة وتم طبعه يتناول ذكرياتي منذ الطفولة والاحداث التي حدثت خلال السنوات الماضية .

PUKmedia زيد محمود

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