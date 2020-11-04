2020/11/04 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..أرسلت النائبة عالية نصيف كتاباً رسمياً الى رئيس الوزراء وهيئة النزاهة يتضمن طلباً بمنع وزارتي الكهرباء والاتصالات من التعاقد مع شركتين فاسدتين.



وجاء في الكتاب الرسمي :” أضع بين أيديكم قضية فساد كبرى وبالأدلة، لاعبوها وزارة الكهرباء والاتصالات وبمساعدة الفاسدين في الوزارتين وتتضمن محاولة تمرير عقد أتمتة وزارة الكهرباء، حيث أن الشركة التي تنوي وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالية نصيف تكشف عن قضية فساد كبرى في وزارتي الكهرباء والاتصالات وكالة الصحافة المستقلة.

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