بواقع 21 مليار دولار.. حديث حكومي عن حجم استيرادات العراق خلال 2019

2020/11/04 | 18:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، ان حجم الاستيرادات من المواد السلعية والمنتجات النفطية خلال عام 2019 ‎ بلغت نحو 21 مليار دولار، مبيناً ان الصين تحتل المرتبة الأولى في قائمة أهم الشركاء التجاريين للعراق.

وذكر عبدالزهرة الهنداوي المتحدث باسم الوزارة، في بيان، ان "إجمالي الاستيرادات لسنة 2019، من المواد السلعية والمنتجات النفطية، بلغ (20.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (43.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (37) مليار دولار أي ما يعادل (43.8) تريليون دينار عراقي، وبمعـدل نمو مركب مقداره (-18.5%) عن سنة 2017.



في حين بلغت الاستيرادات للمواد السلعية (غير النفطية) لهذا العام (18.1) مليار دولار أي ما يعادل (21.5) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (46.8%) عن سنة 2018 اذ بلغ (34.1) مليار دولار أي ما يعادل (40.5) تريليون دينار عراقي بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية وبمعدل نمو مركب مقداره (-21%) عن سنة 2017".

واضاف البيان ان "إجمالي استيرادات عام 2019 من المنتجات النفطية بلغ (2.77) مليار دولار أي ما يعادل (3.28) تريليون دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها (1.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (2.81) مليار دولار أي ما يعادل (3.33) تريليون دينار عراقي، اذ ارتفع معدل النمو المركب بنسبه (6.7%) عن سنة 2017".

واشار البيان الى ان "الاستيرادات الشهرية احتل شهر أيلول أعلى نسبة من اجمالي الاستيرادات لسنة 2019 بمقدار (13.6%) بعد ان بلغت (2.8) مليار دولار وبما يعادل (3.4) ترليون دينار، بينما شكل شهر تشرين الثاني أعلى نسبة من استيراد المنتجات النفطية بمقدار (11%) حيث بلغت قيمتها (306.5) مليون دولار بما يعادل (362.3) مليار دينار، وحقق شهر أيلول أعلى نسبة من الاستيرادات السلعية (غير النفطية) بمقدار (14.3%) حيث بلغت قيمته (2.6) مليار دولار بما يعادل (3.1) ترليون دينار".

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