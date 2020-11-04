تقرير يرصد

2020/11/04 | 18:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



سلط تقرير صحفي، الضوء على "جرائم الحرب" التي ارتكبها الجيش البريطاني في العراق، فيما أشار إ...

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