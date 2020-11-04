الزيادي: ملف التحقيقات بجريمة مطار بغداد على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل

2020/11/04 | 18:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي اليوم الاربعاء ، عن طرح ملف التحقيقات الحكومية الخاصة بحادثة مطار بغداد الدولي على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “إن رئاسة البرلمان طالبت الأعضاء بتحديد موعد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة عدة ملفات على راسها استشهاد قادة النصر وجدولة القوات الأمريكية.

وأضاف أن البرلمان سيناقش خلال استضافة الكاظمي امور عده من بينها الأزمة المالية وملف الانتخابات وملف الزيارات الخارجية وكذلك ملف اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة للنظر بالتحقيق بشأن استشهاد نائب رئيس هيـ.ـئة الحـ.ـشد الـ.ـشعبي.

وأوضح الزيادي أن انشغال القوى السياسية بملف الانتخابات آخر طرح ملف الخروقات الأمريكية، لافتا إلى أن الجلسات القادمة من الأسبوع المقبل سيشهد طرح جدولة القوات الأمريكية من جديد.

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