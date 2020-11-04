الكون الكمومي أو الكوانتي 5-10 - جواد بشارة

2020/11/04 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة أوحكايات الكوانتوم الغريبة 5ترجمة وإعداد د.



جواد بشارة كانت هناك عدة تفسيرات ومقاربات متنوعة لميكانيكا الكموم وبالأخص مسألة القياس التي تؤدي إلى انهيار دالة الموجة التي تضمنتها معادلة شرودنغر وكانت تعرف بحالة القياس الكمومي.



فهل تعتمد نتيجة هذا القياس على الراصد أم أنه مستقل تمامًا عن عملية القياس؟ بمعنى آخر، هل هناك حقيقة ذاتية أم حقيقة موضوعية؟ في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة Symmet ......





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