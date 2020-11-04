وظفو العراق امام مفترق طرق - جلال الصباغ

2020/11/04 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ ان ما يجري على الساحة في العراق ينبأ بحراك جماهيري واسع وشامل، فمسألة تأخر دفع الرواتب للموظفين اخذت بالتأثير المباشر على حياة ملايين الناس الذين يعتمدون بشكل اساسي على رواتبهم، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها حكومة الكاظمي ومحاولة تطبيق ورقتها البيضاء التي سترفع دعم الدولة عن مختلف القطاعات وستخصخصها وتجعلها ملكا للسراق من السياسيين ومن حولهم، ستضيف المزيد من الفقر والبطالة والبؤس.



نشاه ......





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