نائب: ملف التحقيقات في حادثة مطار بغداد على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل

2020/11/04 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، اليوم الاربعاء، عن طرح ملف التحقيقات الحكومية الخاصة بحادثة مطار بغداد الدولي على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “رئاسة البرلمان طالبت الأعضاء بتحديد موعد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة عدة ملفات على راسها استشهاد قادة النصر وجدولة القوات الأمريكية”.

وأضاف الزيادي، أن “البرلمان سيناقش خلال استضافة الكاظمي امور عده من بينها الأزمة المالية وملف الانتخابات وملف الزيارات الخارجية وكذلك ملف اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة للنظر بالتحقيق بشأن استشهاد نائب رئيس هيـ.ـئة الحـ.ـشد الــشعبي”.

واكد أن “انشغال القوى السياسية بملف الانتخابات آخر طرح ملف الخروقات الأمريكية”، لافتا إلى أن “الجلسات القادمة من الأسبوع المقبل سيشهد طرح جدولة القوات الأمريكية من جديد”.

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