الكشف عن تقارب كردي سني لاقالة الحلبوسي

2020/11/04 | 18:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن كتلة بيارق الخير، الاربعاء، عن ما اسماه بمؤشرات ايجابية وتقارب باجتماعات الكتل السنية والحزب الديمقراطي لإصلاح المؤسسة التشريعية من خلال استبدال الحلبوسي.

وقال الخالدي لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب فشل فشلا ذريعا بأداء واجبه التشريعي والرقابي ابتداء من حكومة عبد المهدي ومرورا بحكومة الكاظمي”.

واضاف ان “من الناحية الرقابية لم يتمكن البرلمان من محاسبة اي مسؤول فاسد فيما فشل من الناحية التشريعية من خلال اقرار قوانين يتصدرها الاخطاء وتمرر عبر الصفقات والتوافقات”، لافتا الى ان “الخلل يتحمله كاملا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

واوضح الخالدي ان “لقاءات عديدة جمعت الكتل السنية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبينا ان “هناك تقارب ومؤشرات ايجابية بين الطرفين على اصلاح المؤسسة التشريعية من خلال استبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.انتهى25و

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